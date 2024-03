Camorra | parcheggiatori abusivi del clan | 3 arresti a Pozzuoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Napoli , 13 mar. - (Adnkronos) - Minacce e aggressioni a titolare di un parcheggio per agevolare la propria attività didel: tre. I carabinieri della compagnia dihanno eseguito un provvedimento di applicazione della misura cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 3 persone accusate, a vario titolo, dei reati di estorsione e tentata estorsione, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'attività dell'organizzazione criminale denominataLongobardi – Beneduce di. In particolare, gli indagati avrebbero, in più occasioni, con minacce ed aggressioni fisiche, intimato al titolare di un parcheggio privato ...