Camihawke e il ’suo’ saggio di fine anno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Doppio appuntamento conal Teatro Puccini di Firenze. Tra i talent più seguiti del web,sarà in scena oggi e il 25 marzo con lo spettacolo "Ildi", che segna il suo debutto teatrale. Uno show che sta inanellando un ’tutto esaurito’ dietro l’altro, e Firenze non fa eccezione. "’Ildi’ è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione spiega l’artista - e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto". Camilla Boniardi, in arte sui social, durante gli anni dell’università si è resa conto conto di avere una spiccata passione per il web e ...