Cameriere a San Gimignano Perito in studio tecnico

Un Cameriere è stato costretto a manda re via Alessandra Amoroso dal ristorante per poi scusa rsi sui social . Lei ritorna il giorno dopo L'articolo Cameriere manda via Alessandra Amoroso dal locale , ... (novella2000)

Il comico Vito cerca personale per il suo ristorante: "Abbiamo bisogno di aiuto" | VIDEO: "Abbiamo bisogno di personale". Con uno sguardo più serio del solito, il comico e attore Stefano Bicocchi, in arte Vito, chiede aiuto per il suo ristorante, “La Piazzetta” a San Giovanni in Persiceto.bolognatoday

Gli Usa e il vino: il primo lavoro: CONEGLIANO (TREVISO) - «Dobbiamo togliere la cravatta al mondo del vino». A dirlo è uno che non la porta e che di vino e di marketing se ne intende: Paolo Bressan, nato ...ilgazzettino

San Vitaliano, controlli nella “219”: sequestrato un fucile da caccia: Un fucile a canne mozze è stato trovato e sequestrato dai carabinieri di Castello di Cisterna durante alcune perquisizioni nell'hinterland a Nord di Napoli. L'arma ...ilmattino