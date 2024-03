Camera | il ' ritorno' di Fini | l' amarcord con Ciriani su svolta Fiuggi**

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Gianfrancotorna alla Camera. L'ex leader di An, spolverino bianco panna e maglione scuro, è spuntato in Transatlantico verso l'ora di pranzo dopo aver partecipato questa mattina a un convegno sulla riforma fiscale con Giorgia Meloni. L'ex presidente della Camera ha preso un caffè nella buvette e si è fermato a parlare con vari parlamentari incrociati nel 'Corridoi dei passi perduti'. Tra questi, Luca, ministro per i Rapporti con il Parlamento, con il quale hanno ricordati i 'vecchi tempi'. ''Mi ha fatto piacere rivederlo dopo tanto tempo, abbiamo fatto un po' di'', dice, che racconta: ''Gli ho detto: 'presidente, quando vuoi sono qui...'. Quanti volantini ho distribuito con il nomeai tempi delladi Fiuggi ideata ...

ritorno Province in Fvg: via libera dalla Commissione: È arrivato il via libera dalla Commissione Affari costituzionali della Camera per la legge di riforma dello Statuto del Friuli Venezia Giulia. Legge che prevede il ritorno delle province. Superato il ...udinetoday

Il M5S ora si scopre spaccato sulle prossime elezioni: dialogo o ritorno alle origini: C ampo largo, alleanza strutturale con i dem o mani libere Il Movimento si interroga e scopre, con sorpresa, di non essere un monolite. Almeno su questo tema. Diverse sono le voci e diverse le sensib ...corriere

ritorno delle Province, primo via libera: Sì della commissione alla Camera al testo che riforma lo Statuto del Friuli Venezia Giulia. Adesso, doppia lettura del Parlamento ...rainews