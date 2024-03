Camera | Fini e le voci sul ritorno in campo alle europee | ' ma lui per primo non ci pensa'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Gianfrancocandidato? Non penso proprio. E comunque, lui pernon ci". Nel giorno in cui l'ex presidente dellafa capolino a Montecitorio per assistere a un convegno sulla riforma fiscale - presente la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - il senatore di Fdi Roberto Menia, ai tempi fedelissimo di, parlando con l'Adnkronos sgombera ilda qualsiasi indiscrezione su un possibiledell'ex numero uno dianza nazionale. Rumors che accompagnano il fautore della 'svolta di Fiuggi' da quando, dopo le elezioni politiche che hanno portato la destra a Palazzo Chigi,scelse di farsi intervistare nuovamente ...

