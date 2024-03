Calzona | «Vedendo le immagini sembra rigore su Osimhen | non capisco perché il Var non è intervenuto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il tecnico del Napoli, Francesco, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Barcellona Le parole di«È chiaro che c’è delusionesiamo venuti qui a cercare di vincere e non ci siamo riusciti. Siamo partiti malissimo e abbiamo perso un’infinità di palloni» Come ami siete partiti male in due partite? «All’andata era un’altra partita, ero appena arrivato. Questa è stata difficileabbiamo concesso un sacco di palle perse. Poi abbiamo aggiustato qualcosa però sotto di due a zero la partita era molto difficile da recuperare»sostituito Politano? «Era stanco e avevo calciatori di ottimo livello. Volevo tenere il Barcellona sotto pressione nella loro metà campo, aveva bisogno di gente fresca» Tropo larghi quando perdevate palla «Io parlo sempre di fase ...