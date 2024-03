Calzona sul rigore non dato al Napoli contro il Barcellona | “Non capisco perché il Var non interviene”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il tecnico delrivede in diretta tv la moviola dell'azione e resta stupito: "Anche a me sembra". L'episodio alimenta grande amarezza ma le note stonate della serata sono anche altre.

L'allenatore del Napoli Francesco Calzona alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale della Champions League in casa del Barcellona ha mandato un avvertimento ai blaugrana: "Se hai paura non ti ... (fanpage)

Rrahmani a Mediaset: "Usciamo a testa alta, paghiamo gli errori sotto porta": "Sì usciamo a testa alta, perché abbiamo giocato a viso aperto prendendoci i rischi. Potevamo fare meglio sul 2-1 perché contro le squadre forti paghi se sbagli le occasioni".tuttonapoli

Calzona: "Abbiamo sbagliato troppo, è colpa nostra. Manca rigore per noi": Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di SKY Sport al termine del ... Non rischiamo il passaggio, cerchiamo il passaggio molto più sicuro, anche oggi in riunione tecnica ho spinto sul fatto di ...areanapoli

Barcellona-Napoli 3-1, Calzona: «Sbagliato troppo, ma il rigore era netto»: Una sconfitta che brucia per Francesco Calzona, allenatore del Napoli che esce sconfitto dalla trasferta di Barcellona e deve salutare la Champions League agli ottavi di finale: ...ilmattino