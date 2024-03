Calzona | «Siamo entrati male in campo | ora dobbiamo cullare il sogno Champions in campionato»

(Di mercoledì 13 marzo 2024)a Sky Sport: «in, abbiamo concesso troppo al Barcellona». «Abbiamo concesso troppo al Barcellona, abbiamo concesso troppi palloni,stati larghi,in. Abbiamo fatto poca fase difensiva preventiva, contro il Barcellona non te lo puoi permettere». «In generale la partita è stata a fasi alterne, dei momenti abbiamo fatto anche benino, abbiamo rischiato anche di pareggiare la partita. Quando perdi partite così è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Mi dispiace perché eravamo preparati a un avversario difficile, sapevamo di non dover concedere e invece abbiamo concesso, abbiamo sbagliato troppi appoggi, passaggi facili Rigore «L’ho rivisto, mi sembrava rigore ...

