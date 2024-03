Calzona non cerca alibi | “Partenza ad handicap | il rigore si poteva dare ma abbiamo avuto altre occasioni”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è rammarico, perchè ad un certo punto Francescoci ha creduto. Perchè i suoi ragazzi, col passare dei minuti, hanno dato l’idea di poter compiere l’impresa. Ed invece, dopo una lunga serie dida rete, gli azzurri tornano in patria senza il lasciapassare per i quarti di finale. “C’è delusione perchè siamo venuti qui per vincere – ha dichiarato– siamo partiti malissimo,perso tanti palloni concedendo a loro diverse, un approccio pessimo. Col passare dei minuti siamo rientrati in partita ma il gap iniziale ha pesato su tutta la gara. Credo di avere giocatori di ottimo livello anche in panchina, avevo bisogno di gente fresca che potesse mettere pressione al loro giropalla, E’ mancata la fase difensiva preventiva, la scusante è ...

