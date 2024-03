Calzona | 'Futuro? Comunque andrà | ho un contratto con la Slovacchia Se arriva un'offerta ne parlerò con loro'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Intervenuto in conferenza stampa per presentare i convocati dellaper la prossima sosta delle nazionali, il ct Francesco...

Francesco Calzona , allenatore del Napoli e CT della Slovacchia, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto proposte da altri club per il prossimo anno. Francesco Calzona , attuale allenatore del ... (napolipiu)

Arrivano novità sul futuro di Francesco Calzona: il tecnico azzurro ha parlato direttamente dalla Slovacchia. Dopo la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli ha fatto ... (spazionapoli)

Francesco Calzona torna a parlare del suo futuro a Napoli . L'allenatore azzurro , presente oggi alla conferenza stampa di presentazione delle prossime due amichevoli della Slovacchia in vista... (ilmattino)

Calzona tradito da due senatori. Da Barcellona c'è anche la "notizia" su Osimhen: L'analisi a freddo di quanto avvenuto ieri sera tra Barcellona e Napoli. Alcune scelte di Calzona non sono sembrate inappuntabili.areanapoli

Calzona oggi a Bratislava, annuncio in conferenza stampa sul suo Futuro: Il tecnico del Napoli è volato stamani a Bratislava per diramare la lista dei giocatori convocati per le prossime due gare della Slovacchia.areanapoli

MEDIASET - Calzona merita ancora fiducia, in tre settimane ha cambiato il Napoli: Se è vero che il concetto di casting perfettamente si addice a un grande produttore cinematografico come Aurelio De Laurentiis, la sua applicazione al calcio per una volta potrebbe essere sospesa. Il ...napolimagazine