Call of Duty | Mobile | il supporto continuerà anche dopo il lancio di Warzone Mobile

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ofnon verrà abbandonatoildiof. Un messaggio degli sviluppatori ha rassicurato i fan. I timori, non nuovi a dire il vero, si erano rafforzatila rimozione delle mappe Shoot House e Alcatraz daof. Per qualcuno, questo è stato l’inizio della fine, ma in realtà è arrivata una rassicurazione che promette che le mappe torneranno più avanti nel corso dell’anno. Vogliamo farvi sapere che Shoot House e Alcatraz presto verranno rimosse daof. Questa non è una ...

I migliori fucili d’assalto in Call of Duty : Warzone sono stati oggetto di una classifica da parte dei pro player. Possiamo così scegliere l’arma ottimale in una delle classi preferite da tutti i ... (game-experience)

Call of Duty : Modern Warfare 3 e Warhammer 40.000 sono protagonisti del crossover della Stagione 2 Furiosa dello sparatutto. Un trailer mostra come i due franchise si fondono nella nuova ... (game-experience)

Il miglior loadout per il RAM-9 in Call of Duty : Modern Warfare 3 può portare questa mitraglietta al massimo delle sue potenzialità. L’alto rateo di fuoco e l’efficacia dalla breve distanza di ... (game-experience)

Call of Duty Vanguard per PS4: un AFFARE imperdibile (-22%): Non perdere questa opportunità sull'avventura di Call of Duty Vanguard per PS4, questa offerta potrebbe finire da un momento all'altro.punto-informatico

Polizia locale ruba il logo di Call of Duty per fare reclutamento: Gli agenti di polizia di Peoria hanno ideato un poster di reclutamento raffigurante dei poliziotti e un richiamo palese a Call of Duty: imbarazzante!tomshw

Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone: Via al crossover con Warhammer 40.000: La stagione 2 Reloaded di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone, iniziata il 6 marzo, ha portato con sé non solo nuovi contenuti e aggiornamenti, ma anche una sorprendente collaborazione con ...techgaming