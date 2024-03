Calhanoglu con l’Atletico Madrid per fare un altro passo avanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024)in Atletico-Inter è chiamato a tornare al suo miglior rendimento. Il turco infatti è di fatto ancora fermo all’andata, e quel ricordo va cancellato sul campo. LEADER NECESSARI – L’Inter nella sifda conavrà bisogno dei suoi leader. E se per l’attacco sono Thuram e Lautaro Martinez chiamati ala differenza, nell’ottica della gestione generale èa doverunin. Anche per cancellare le sensazioni non positive lasciate dall’andata. FERMO ALL’ANDATA – Il turco è indiscutibilmente uno dei migliori giocatori dell’Inter tutta. Il leader del centrocampo, il motore assoluto del gioco di Inzaghi. L’uomo su cui in estate il tecnico e la società hanno puntato per rilanciare il ...