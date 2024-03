Calderone | dati sul lavoro ci confortano | direzione è giusta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "I nuovidell'Istat sull'andamento dell'occupazione cinellaintrapresa da questo governo a favore di lavoratori e imprese: aumentano gli occupati, soprattutto a tempo indeterminato, diminuiscono i dipendenti a termine e nel Mezzogiorno, in particolare, si registra la diminuzione più alta del tasso di inattività". Lo afferma il ministro del, Marinain una nota. "Non ci nascondiamo però - prosegue - le difficoltà che permangono al di là dei numeri. Ipositivi non devono distogliere la nostra attenzione costante sugli elementi di criticità. Mi riferisco per esempio al disallineamento, ancora da colmare, tra le competenze richieste dalle imprese e le qualifiche dei lavoratori occupabili".