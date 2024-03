Calciomercato Milan | dalla Germania | anche l’Inter in corsa per Joshua Zirkzee

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Riguardo aldelarriva la notizia chesarebbe sulle tracce diAl di là di come terminerà la stagione, ilsta già pianificando le mosse per la prossima estate. L’intenzione della proprietà è quella di fare un investimento importante in attacco, dopo averlo rimandato nelle precedenti sessioni di mercato. Uno degli obiettivi principali dei rossoneri èdel Bologna. Il centravanti rossoblù ha attirato le attenzioni di molti, attraverso una stagione di ottimo livello finora. In questo momento l’olandese è ai box per infortunio, ma i suoi numeri sono già molto interessanti: 10 gol e 3 assist in 27 partite di campionato. Il ...