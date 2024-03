Calcio Serie B Ascoli | esonerato Castori c’è Carrera

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Fatale al tecnico bianconero la sconfitta di Genova. Al suo posto, l’ex giocatore e collaboratore di Antonio Conte, MassimoVALLESINA, 13 marzo 2024 – La notizia era nell’aria, ma l’ufficialità è arrivata solamente nella tarda serata di martedì. Fabrizionon è più l’allenatore dell’. Arrivato ada metà novembre per risollevare le sorti del club bianconero, il tecnico tolentinate ha raccolto 16 punti in 16 gare, non sufficienti a portare in acque tranquille la squadra. Con la sconfitta di Genova nel posticipo di lunedì con la Samp, che ha mostrato comunque unvivo, la società ha ritenuto di dare un’altra scossa alla squadra, dopo il precedente esonero di Viali. Questo il comunicato ufficiale del Club: «L’...