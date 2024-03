Calcio | Serie A La Penna arbitra Inter-Napoli | Verona-Milan a Mariani

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ad aprire il programma della 29esima giornata sarà Empoli-Bologna, affidata a Fabbri di Ravenna ROMA - Sarà Federico Laa dirigere, posticipo della 29esima giornata in programma domenica 17 marzo alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Roma, ci saranno gli assistenti Be

Il presidente Balata: "Per noi è fondamentale la tutela della salute" ROMA - La Lega B, in occasione della tradizionale manifestazione Uova di Pasqua AIL in programma il 15, 16 e 17 marzo in oltre ... (ilgiornaleditalia)

Il fischietto romano dirigerà lo scontro diretto di venerdì allo stadio Renzo Barbera ROMA - Daniele Doveri dirigerà Palermo-Venezia , anticipo della 30esima giornata del campionato di Serie B in ... (ilgiornaleditalia)

Serie B, incidenti in Venezia-Bari: 18 Daspo per un totale di 82 anni: Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha emesso 18 Daspo nei confronti di tifosi coinvolti negli incidenti prima della partita tra la squadra di Calcio lagunare e il Bari per complessivi 82 anni ...quotidianodipuglia

IL SOLE 24 ORE - Ecco il motivo della battaglia di ADL con DAZN e Sky: Il Sole 24 Ore si è soffermato sulla battaglia di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, contro i broadcaster per i diritti tv: "Quando, qualche mese fa, la Lega Serie A assegnava i diritti aud ...napolimagazine

Calcio: Lega Serie B scende in campo al fianco di Ail: Il presidente Balata: 'Per noi è fondamentale la tutela della salute' ROMA (ITALPRESS) - La Lega B, in occasione della tradizionale ...sport.tiscali