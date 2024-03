Calcio Seconda Categoria | il racconto della 23^ giornata dei gironi C e F

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Continua il duello Ostra-Argignano. Cinquina dell’Avis Arcevia a Corinaldo, torna a vincere la Serrana. Pari tra Aurora Jesi e Rosora Angeli VALLESINA, 13 marzo 2024 – Non ci sono state grandi sorprese nella 23^diche si è giocata sabato scorso, 9 marzo. Nel girone C, in vetta continua il testa-a-testa Ostra-Argignano, entrambe vincenti in casa. L’Avis Arcevia rifila 5 reti al Corinaldo in trasferta e si conferma al terzo posto, mettendo nei guai proprio i corinaldesi, che adesso non disputerebbero i play-off per via del -11 dallapiazza. In coda, torna al successo la Serrana dopo quattro mesi, mentre Aurora Jesi-Rosora Angeli finisce in parità, con gli jesini che conquistano il vantaggio dello scontro diretto che le permette di ...