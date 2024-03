Calcio | Lega Serie B scende in campo al fianco di Ail

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il presidente Balata: "Per noi è fondamentale la tutela della salute" ROMA - LaB, in occasione della tradizionale manifestazione Uova di Pasqua AIL in programma il 15, 16 e 17 marzo in oltre 4.800 piazze italiane, ha deciso di dedicare l'11esima giornata di ritorno dellaBKT alla lotta c