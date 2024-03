Calcio | Lecce Ufficiale | Gotti è il nuovo allenatore

Episodio da FANTACALCIO in Lecce-Verona , lunch match della ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare forte vento e un po’ di sfortuna per i salentini, visto che la conclusione, che ... (sportface)

Il Verona è passato in vantaggio nel primo tempo con rete di Folorunsho. Poi ha controllato l’andamento della gara ed in particolare nella ripresa non ci sono stati praticamente tiri verso le porte. ... (noinotizie)

Dorgu in nazionale under 21: L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Patrick Dorgu è stato convocato in Nazionale Under 21 danese in occasione della gara amichevole Austria – Danimarca (22/03) e della gara Danimarca – Lituania ...calciolecce

GdS – Sticchi Damiani: “Esonero di D’Aversa scelta dolorosa, ma abbiamo un codice di condotta ben preciso”: “È stata una scelta tanto doverosa quanto dolorosa sul piano umano. Il club, però, ha precisi codici di condotta e porta avanti dei valori che imponevano la scelta dell’esonero. Ci siamo presi qualche ...calciolecce

Zeman non molla mai: “I dottori mi hanno rifatto nuovo. Potrò tornare ad allenare”: Durante la sua prima apparizione pubblica dopo l’intervento chirurgico, Zdenek Zeman, l’ex allenatore del Pescara, ha partecipato alla presentazione dell’evento “4-3-3”, focalizzato sul suo stile di g ...calciolecce