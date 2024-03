CALCIO JUNIORES ELITE La Zenith batte il Grassina ed è quinta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si riapre la corsa al vertice per laPrato nel campionato. I bluamaranto battono 3-0 ile mantengono il passo delle migliori nel massimo campionato toscano di categoria. Con i tre punti ottenuti in trasferta per merito delle reti di Marrano (doppietta) e Ammendola i pratesi salgono a quota 42, che valgono lapiazza. Il distacco dal secondo posto è però di sole due lunghezze, mentre sono cinque i punti di ritardo dalla capolista Fratres Perignano. A proposito di prima della classe, laPrato sperava in un favore da parte dei cugini del Maliseti Seano per fermare la capolista. La truppa di mister Di Vivona però ha ceduto di misura in trasferta per 1-0 sotto la rete di Carrai. I gialloblù-amaranto così si ritrovano in settima piazza a pari merito ...