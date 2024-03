Calcio | Fifa | Juventus qualificata a Mondiale per Club 2025

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Dopo la sconfitta e l'eliminaizone del Napoli negli ottavi di Champions League con il Barcellona, lasi èufficialmente al prossimoper, come ha annunciato la stessasul suo profilo 'X'. "Congratulazioni allaper la Coppa del Mondo per. A seguito dell'eliminazione del Napoli dalla Champions League, laha ora la certezza di un posto nel ranking europeo e diventa la decima squadra europea a qualificarsi per il torneo".