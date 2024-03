Calcio femminile C La Spal passa a Jesi 0-1 e la classifica si complica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Adesso diventa determinantena – Treviso di domenica al Cardinaletti. In panchina,per le ospiti, Leonardo Rossi ex calciatore dellana anni 1983-85, 13 marzo 2024 – Lana perde e lasi. Leonardo Rossi Laal Carotti e scavalca le leoncelle che subiscono anche il colpo del Vicenza che è andato a vincere a Chieti. In questo momento sarebbe play out trana e Triestina e domenica si affonteranno al Cardinalettina – Treviso che è diventato una sorta di spareggio salvezza anche se restano ancora ben 10 partite da giocare. La formazione di Casaccia non ha giocato male, anzi. Ha anche creato alcune opportunità ma il gol delle ferraresi ha vanificato tutto rendendo il ...