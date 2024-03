Calcio Allievi Under 17 | K Sport Montecchio e Giovane Ancona ci siamo quasi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alle loro spalle sperano ancora Vigor Senigallia e Maceratese. Nel provinciale la Castelfrettese frena, la Biagio Nazzaro ora è a un punto VALLESINA, 13 marzo 2024 – Ci si avvicina verso la conclusione della fase regionale e provinciale17 e nessun gioco è ancora fatto seppur molte cose sono delineate. Nel regionale, girone A, il KGallo è ritornato a vincere ed ora deve guardarsi solo dalla Vigor Senigallia. Castelfrettese – Aurora Jesi La, girone B, ha osservato il turno di riposo ed alle sue spalle solo la Maceratese sembra poter darle fastidio, ma la ‘rata’ deve ancora risposare. Incerto invece il provinciale Girone C dove la Castelfrettese comanda con un sol punto sulla Biagio Nazzaro. I risultati di tutti gli altri Gironi compreso ...

La San Marco Avenza ha messo una grossa ipoteca sulla conquista del titolo nel campionato interprovinciale Massa Carrara/Lucca riservato agli allievi under 17. La squadra avenzina, infatti, si è ... (sport.quotidiano)

La formazione pesarese cade per la prima volta contro il Palombina. Nella prima giornata del girone di ritorno risultati sorprendenti. Nessuna squadra a punteggio pieno VALLESINA, 6 marzo 2024 – ... (vallesina.tv)

Giovanni Floris frequenta il corso per allenatori dilettanti: "È il mio sogno": Il giornalista di La7 Giovanni Floris sta per coronare il sogno di diventare allenatore in ambito dilettantistico: la conferma del 59enne.gazzetta

Dalla tv alla panchina: Giovanni Floris si iscrive al corso per allenatori di Calcio: "Giovanni Floris è uno quaranta Allievi frequentanti che a metà aprile sosterranno ... il futuro di Giovani Floris potrebbe essere sul campo da Calcio. Dalla teoria alla pratica il passo non sarà ...ilgiornale

Calcio giovanile, il punto sulle giovanili della Caronnese: CARONNO PERTUSELLA - Lo scorso weekend è stato fortemente condizionato dal maltempo per il settore giovanile della Caronnese. Ciononostante, i baby ...ilsaronno