CALCIO a 5 SERIE B Blitz della Futsal Playoff più vicini

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La vittoria per 5-3 contro il Reggio Emilia ha avvicinato laSangio, campionato maschile diB girone C, alla zona dei play-off. Una gara contro gli emiliani molto sentita, appassionante, bella e incerta fino agli ultimi secondi. Ha prevalso la voglia di successo dei sangiovannesi, guidati adesso da coach Francesco Ferrini, perché coach Diaz si è dimesso. E' rientrato a casa in Spagna. La partita è stata incerta con gli ospiti che hanno giocato col portiere in movimento. Prossimo appuntamento sabato 16 a Prato (inizio ore 15), cui seguiranno le due ultime gare contro Arpi Nova e Sant'Agata. "Se giocheremo come contro il Reggio Emilia – afferma il presidente Simone Serafini – potremo entrare nei play-off".