Calcio a 5 serie A2. La Buldog morde Roma. Vittoria che vale oro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) LaLucrezia,A2a 5, espugna il parquet della Real Fabrica per 4-3 al termine di un match tirato e conquista tre punti pesanti in ottica salvezza su un campo difficile. Un match che si era messo subito bene per i gialloblu, con la bella rete di Manfroi, a cui aveva risposto Russo con la deviazione sotto rete. Taurisano e Piersimoni di testa portavano avanti lasull’1-3 prima della rete di Emer del 2-3 con cui si andava al riposo lungo. I padroni di casa fallivano anche un tiro libero con Emer, ben bloccato da Corvatta, e i gialloblu perdevano Taurisno per espulsione. Nella ripresa Proietti in contropiede siglava il 3-3, e nel finale palpitante Cirillo trovava il gol cheva i tre punti. "Aci aspettava una partita molto complicata vista la posta in ...