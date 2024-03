Calcio a 5 serie A2. Kappabi si impone e coltiva il sogno playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) LaFutsal Potenza Picena non si è fatta intenerire e continua il. La neopromossa compagine ha vinto ancora in A2 dia5, superando nel weekend il Prato 5-2. Contro i toscani che si presentavano penultimi al PalaPrincipi, i giallorossi hanno allungato nella ripresa dopo che si era andati all’intervallo sul 2-2. La squadra del duo tecnico Moro-Nikinha (nella foto quest’ultimo) sta concludendo a gonfie vele il campionato, con questo sono diventati 4 i risultati utili e soprattutto mantiene il 5° posto con 27 punti, -3 dal Bologna e +4 sul Russi che ha riposato già. Tutto quando restano tre turni al termine della fase regolare. Anche in B mancano tre giornate e l’ultimo turno non ha riservato vittorie alle maceratesi. Recanati aveva il big match, da terzo ospitava l’Audax Sant’Angelo seconda ...