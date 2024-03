Calcio a 5 serie A2 Il Russi spreca troppo in attacco E la Ternana vince il campionato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Festeggia al PalaValli, la, vittoriosa sul4-2 e aritmeticamente promossa in A2 Elite dia 5. Ma quanti rimpianti per i ravennati cheno davvero tante occasioni per fermare la capolista, soprattutto nel primo tempo, chiuso 1-1 (Spadoni risponde a Jodas) ma con almeno 4 nitide palle gol per i Falchetti. Più equilibrato il secondo tempo, ma una disattenzione in ripartenza dei romagnoli permette a Romagnoli di segnare il 2-1. A 6’ dal termine il tecnico arancionero Bottacini inserisce il portiere di movimento ma alla prima occasione Jodas strappa il pallone a Michelacci e segna. Bolotti non realizza il possibile 2-3 e De Michelis chiude i conti portando i suoi sul 4-1. All’ultimo istante Sachet devia nella propria porta un tiro di Michelacci ma serve solo a fissare il risultato sul 2-4. ...

