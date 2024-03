Calcio a 5 In Serie C2 pirotecnico pareggio. Il Futsal Massa spartisce la posta con l'Elba 97

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Elba 97 77 ELBA 97: Burelli, Ballini, Marini, Brundu, Scarfato, Paolini, Mazzei, Del Buono, De Pinto, Angiolella Casoni, Martorella, Linaldeddu. All. Linaldeddu.: Fubiani, Bertipagani, Gazzoli, Giovannetti, Francini, Carrozzo, Puglione, Mussi, Marchi, Fruzzetti. All. Aliboni. Arbitro: Concordia di Firenze. Marcatori: De Pinto 4 (E), Del Buono 2 (E), Marini (E), Puglione 2 (M), Mussi 2 (M), Fruzzetti (M), Carrozzo (M), Marchi (M). ELBA – Trasferta non semplice per ilarrivato sull’isola con la squadra rimaneggiata e che ha patito nei primi minuti il campo piccolo venendo sorpreso da 3 tiri da fuori. Finiti sotto 4 a 1 gli apuani hanno ribaltato il risultato fallendo poi anche il gol del 6-4 sul suono della sirena. Nella ripresa altri tre ...