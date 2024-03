Caivano | colpi di pistola in un campo nomadi | intervento dei Carabinieri

(Di mercoledì 13 marzo 2024): spari in undeiche hanno rilevato quattro fori di proiettili nei campi abitatidiin un, intervenuti idella Sezione radiomobile diper ricostruire la dinamica. Sono stati ritrovati intanto quattro fori di proiettili nei moduli abitativi neladiacente alla strada provinciale Cinquevie. I colpevoli al fatto sono ancora ignoti ed al momento non ci sono feriti. Le indagini proseguono Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

