Cade vicino casa | paura per un anziano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Reggio Emilia, 13 marzo 2024 - Incidente davanti, grave un 94enne.nel tardo pomeriggio in località Costalta di Valestra, Comune di Carpineti. L'è stato trovato in terra davanti alla porta di: si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Sono intervenuti subito i soccorritori, tra cui la Croce Rossa di Carpineti, l'infermieristica e l'automedica di Castelnovo Monti. Viste le condizioni particolarmente gravi del ferito, quando già faceva buio è stato richiesto l'elicottero da Bologna. Il 94enne è stato portato all'ospedale di Baggiovara, Modena, purtroppo in condizioni gravi. Settimo Baisi