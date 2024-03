Cade dal compattatore durante la raccolta di rifiuti e muore | tragedia vicino a Frosinone

Sarà l'esame medico legale a stabilire se abbia avuto un malore o siano altre la cause del decesso del lavoratore che intorno alle ore 14 di oggi è caduto dal compattatore per la raccolta ... (quotidiano)

Nuovo incidente sul lavoro oggi, 13 marzo 2024, in Toscana. Stamattina a Carrara, in via Carriona, un operaio di 42 anni, di nazionalità marocchina, è caduto dal tetto di un capannone, da un'altezza ... (firenzepost)