Cadavere di una donna trovato in un capannone | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Aprilia, 13 marzo 2024 – Nella serata di ieri, ad Aprilia (LT), i carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Sezione operativa congiuntamente ai carabinieri della locale Stazione e al personale del 118, intervenivano in merito a una segnalazione effettuata da cittadino rumeno classe 79 residente ad Ardea che riferiva di aver rinvenuto il corpo privo di vita di una cittadina rumena classe 80 residente a Latina all’interno di un’abitazione di pertinenza di unadibito a falegnameria, dove entrambi lavorano come dipendenti. L’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, escludeva segni di violenza e la salma è stata poi trasportata presso la camera mortuaria del nosocomio di Latina per esame autoptico così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...