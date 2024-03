Buon compleanno Carlo Conti | Bruno Conti | Nela | De Sisti…

(Di mercoledì 13 marzo 2024), De Sisti, Gino Roca, Neil Sedaka, Giuseppe Marchioro, Isa Danieli, Graziella Granata, Gianni Motta, Aldo Ossola, Athina Cenci, Giulio Borrelli, Paolo Serventi Longhi, Giampaolo Galli, Riccardo Barenghi, James Pallotta, Giovanni Malagò, Alfonso Pecoraro Scanio, Luciano Ligabue, Ela Weber, Igor Campedelli, Annalisa Pannarale, Manuel Pasqual, Giuseppe L’Abbate, Gerard Deulofeu… Oggi 13 marzo compiono gli anni: Giande Sisti, ex calciatore Roma, Fiorentina, allenatore, dirigente; Gino Roca, giornalista; Riccardo Alderuccio, poeta; Giuseppe de Grazia, politico; Giuliano Vangi, pittore, scultore; Elio Corbani, giornalista; Giuseppe Marchioro, ex calciatore, allenatore; ...

I 104 fantastici anni di Fiordalice e il sogno realizzato per il suo compleanno, oggi: Fiordalice, per tutti Alice, ha compiuto oggi, 12 marzo, 104 anni. Milanese, nata in zona Corso Magenta ha poi abitato in diverse zone della città tra cui via Monte Rosa. Aveva espresso il desiderio d ...comozero

Acqua e libertà, Buon compleanno a Osha Como: Anniversari Dal 1974 lo sport dalla parte dei disabili. Oggi sono più di cento i tesserati, ma servono volontari Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche de ...laprovinciadicomo

Valentina Ferragni e la tenera dedica di compleanno a Francesca: «Sei una donna fantastica, mi ispiri ogni giorno»: E la tenere dedica scritta da Valentina a corredo del post Instagram non è casuale. Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) «Buon compleanno a mia sorella Francesca - ha scritto ...leggo