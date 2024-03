(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il presidente di El Salvador, Nayibil suoadper risolvere la violenza causata dalle bande criminali.ha proposto di utilizzare l’approccio militarizzato di non tolleranza della sua amministrazione. Il presidente salvadoregno Il presidente di El Salvador, Nayib, ha offerto il suo

Bukele offre il suo aiuto ad Haiti: Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, offre il suo aiuto ad Haiti per risolvere la violenza causata dalle bande criminali.periodicodaily

Haiti nel caos. Lascia la missione Ue. E dal Salvador Bukele entra a gamba tesa nella crisi: “Cannibali, so io come sconfiggerli”: LIMA – Bukele superstar. Galvanizzato dal doppio successo alle elezioni presidenziali di una settimana fa e domenica da quelle amministrative in cui ha conquistato tutti i comuni del Salvador, il pres ...repubblica

Reportage. Au cœur de l’“Alcatraz du Salvador”, la prison dont on ne revient pas: Après avoir déclaré la guerre contre les membres des gangs, le président salvadorien, Nayib Bukele, a ouvert une prison de très haute sécurité de 40 000 places ...courrierinternational