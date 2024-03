Bugo soffre ancora per la lite con Morgan e ha deciso di cantarla nel suo ultimo album

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024)pera Sanremo. E ora hadi cantare la sua. Nella title track del nuovoPer fortuna che ci sono io in un verso dice: «Sono quello che se ne è andato». Perché la vicenda, dice oggi al Corriere della Sera, gli brucia: «Non potevo tornare con un disco fingendo di aver vissuto sulle nuvole. Volevo un dialogo diretto con il pubblico. Non sonosereno, ripensarci mi provoca sofferenza: faccio fatica a liberarmi da quella cosa, non mi scivola addosso. Ogni volta che ne parlo sento nuvole scure attorno a me, un’ombra mentale di pesantezza». Nuvole scure Lanel frattempo è finita in tribunale.si è scusato ma secondo lui è troppo tardi: ...