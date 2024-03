Brindisi | operaio muore schiacciato da un macchinario

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Undi 37 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di lavorazione di materie plastiche nella zona industriale di. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia, l'uomo sarebbe statoda un. La dinamica al momento è in corso di approfondimenti da parte degli investigatori. L'è stato soccorso da alcuni colleghi e condotto d'urgenza in ospedale, dove è morto poco dopo l'arrivo. Sul posto anche personale dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro).

