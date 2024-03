Brighton-Roma | Lukaku è out Allenamento individuale per Big Rom

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ultimoa Trigoria per ladi Daniele De Rossi che nel pomeriggio si imbarcherà per Londra per poi raggiungere...

Non ci sarà Evan Ndicka in conferenza stampa stasera al fianco di Daniele De Rossi. Nessun allarme, però, in vista della partita... (calciomercato)

Trigoria, a breve la rifinitura pre Brighton: A minuti la Roma scenderà in campo a Trigoria per la rifinitura in vista del match contro il Brighton, in programma domani alle ore 21 al Falmer Stadium.siamolaroma

N'Dicka, niente conferenza con la Roma prima del Brighton: svelato il motivo: Nella conferenza stampa di oggi Edoardo Bove sostituirà il difensore ivoriano accanto al tecnico Daniele De Rossi ...corrieredellosport

Europa League: arbitro tedesco per Brighton-Roma, uno svedese per il Milan: Ritorno ottavi di finale: comunicate le designazioni per la sfida dei giallorossi in Inghilterra e per quella dei rossoneri in casa dello Slavia Praga ...corrieredellosport