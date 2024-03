Brighton-Roma | le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Reduce dalla scorpacciata dell’Olimpico, quando per la seconda volta nella sua storia nelle coppe europee è riuscita a segnare quattro reti ad una squadra inglese (l’unico precedente datato 2 maggio 2018, in semifinale di Champions League contro il Liverpool), laè di scena aper...

Romelu Lukaku non parte con la Roma alla volta di Brighton. Il giocatore belga questa mattina ha svolto lavoro individuale durante la rifinitura e non sarà a disposizione di De Rossi per la gara di ... (sportface)

Le dichiarazioni di De Zerbi in vista della sfida tra il Brighton e la Roma . Ecco le parole del tecnico ex Sassuolo In conferenza stampa l’allenatore del Brighton De Zerbi in vista della sfida ... (calcionews24)

dal nostro inviato G.B. Olivero: Il tecnico del Brighton: "Per vincere devi segnare e nelle ultime cinque partite l’abbiamo fatto poco. Ma il mio compito è fare in modo che la squadra crei opportunità da gol" ...gazzetta

Brighton-Roma: dove vederla in tv (gratis) e streaming, probabili formazioni e orario: Brighton-Roma comincia alle 21.00. La partita è trasmessa in diretta televisiva su Dazn, mentre se si vuole assistere alla gara in diretta streaming lo si può fare tramite l'applicazione ufficiale di ...ilmessaggero

Europa League: Lukaku non parte per Brighton, con la Roma Dybala: Romelu Lukaku non parte con la Roma alla volta di Brighton. Il giocatore, che questa mattina aveva già svolto lavoro individuale durante la rifinitura, non sarà a disposizione di De Rossi per la gara ...ansa