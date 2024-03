Brighton-Roma | De Zerbi | “Dobbiamo crederci e prepararci nel migliore dei modi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Non so se lasarà stanca, noipensare a fare del nostro meglio. L’unica cosa che so è che noigiocare eneldei”. Lo ha detto il tecnico del, Roberto Denella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, dopo il 4-0 per i giallorossi all’Olimpico. “Il mio lavoro è concentrarmi su quello che posso fare per la squadra – ha proseguito il tecnico degli inglesi -. Penso che in ogni caso questi giocatori andranno ricordati per quello che hanno raggiunto fin qui al, a prescindere dal risultato di domani. Noima soprattutto ...