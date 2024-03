Brighton Roma | assenza quasi certa per Lukaku | le condizioni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Romelusarebbe molto vicino ad una panchina nel match di ritorno di Europa League contro ilRomeluha svolto una sessione di allenamento individuale a Trigoria in vista della gara contro il. Scendono precipitosamente le percentuali di un impiego da titolare da parte dell’attaccante belga. Laparte da un importante vantaggio di 4-0 contro gli inglesi che dovranno per forza di cose attaccare sin dai primissimi minuti se vogliono tentare la rimonta.potrebbe rimanere direttamente a Trigoria per riposare in vista dei prossimi impegni come per esempio il 17 marzo contro il Sassuolo.

Ultimo Allenamento a Trigoria per la Roma di Daniele De Rossi che nel pomeriggio si imbarcherà per Londra per poi raggiungere Brighton... (calciomercato)

In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Bart Verbruggen ha suonato la carica in vista del match Brighton-Roma , valido per il ritorno degli ottavi di Europa League: “Scenderemo in ... (sportface)

Il giovane portiere del Brighton Bart Verbruggen non ha paura di esporsi e in un'intervista ai microfoni ufficiali del club che domani affronterà... (calciomercato)

Allenamento individuale per Lukaku in vista di Brighton-Roma: Durante l'ultimo allenamento della Roma, Lukaku ha svolto un lavoro individuale. Il calciatore belga, quindi, potrebbe non partire per l'Inghilterra a scopo cutelativo considerando anche il largo ...gianlucadimarzio

Roma - Niente conferenza per Ndicka a causa del ramadan: Niente conferenza stampa per Evan Ndicka alla vigilia di Brighton-Roma, ritorno degli ottavi di Europa League. Il difensore giallorosso era stato inizialmente designato per rispondere alle domande dei ...napolimagazine

Roma, Lukaku si allena a parte prima del Brighton | Chance per Azmoun: Romelu Lukaku si è allenato a parte nell’allenamento di rifinitura prima della partenza della Roma per Brighton. L’attaccante belga è in dubbio per la partita di domani e potrebbe rimanere a Roma per ...sportpaper