Brehme | un volo organizzato da Pellegrini con la vecchia Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’ex presidente dell’Ernestohaunper la Germania, dove c’è stata la cerimonia in onore di Andy. Presenti diversi giocatori della squadra del 1988-1989, le notizie dal Corriere dello Sport. RICORDO – Giuseppe Bergomi, Andrea Mandorlini, Nicola Berti, Alessandro Bianchi e Aldo Serena hanno avuto accoglienza nell’aereoda Ernesto, che ha voluto portare i suoi ex giocatori alla cerimonia dedicata a Andy. A poco tempo dalla sua scomparsa gli ex compagni della storicadel 1988-1989 sono andati in Germania per presenziare all’orazione funebre, pronunciata da Rudi Voeller. Erano presenti anche Buchwald e Klinsmann tra i tedeschi. Il presidente di quella ...