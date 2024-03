Bournemouth-Luton | Premier League | tv | formazioni | pronostici

(Di mercoledì 13 marzo 2024)è un recupero della diciassettesima giornata di. Probabili, dove vederla in tv e in streaming e il nostro pronostico Per le sorti delquesto recupero della diciassettesima giornata dipotrebbe essere decisivo. I padroni di casa hanno 32 punti in classifica e giocano contro ilche invece ne ha 21 e in questo momento sarebbe retrocesso. Una vittoria quindi permetterebbe aldi essere quasi certo della permanenza in. Ed è per questo che siamo sicuri, quasi, di una cosa. Iraola, tecnico del(Lapresse) – Ilveggente.itSiamo sicuri che gli uomini di Iraola, che ...

'Disorganised and passive' Newcastle must get a grip or face missing out on Europe: Basic mistakes were made by Sven Botman, a shadow of his former self, and Fabian Schar on Chelsea goals and Dan Burn was tortured by Palmer, the best player on the pitch, which meant only Tino ...chroniclelive.co.uk

Mercoledì con Champions e Premier: quanto vale la tripla con l’Inter vincente: La tripla con la vittoria esterna dell’Inter e i due “1” del Dortmund e del Bournemouth viene proposta da Sisal a 7,63 mentre Bet365 la offre a leggermente meno: 7,53. Begamestar rimane di diverso ...tuttosport

Mercoledì da leoni tra Champions e Premier: la tripla dei bookie con l’Inter vincente: La tripla con la vittoria esterna dell’Inter e i due “1” del Dortmund e del Bournemouth viene proposta da Sisal a 7,63 mentre Bet365 la offre a leggermente meno: 7,53. Cplay rimane di diverso avviso e ...corrieredellosport