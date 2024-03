Bosco del Castagno | studenti | Comune e associazioni insieme per la manutenzione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Treviglio. Scuola, amministrazione comunale esi uniscono per un progetto legato alladel verde di Castel Cerreto. Nella frazione trevigliese ha preso vita un progetto legato alla sistemazione e alladi parte del “del”, un’area verde di grande importanza naturalistica e storica. Recentemente, l’amministrazione comunale di Treviglio, ha siglato un accordo con l’associazione “Federcaccia Castel Cerreto”, che prevede lae la sistemazione di questo polmone verde da parte dei volontari di questa associazione che ha base proprio nella frazione. A sua volta, Federcaccia Castel Cerreto, ha stretto un accordo con la “Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare”, che prevede la partecipazione attiva degli...

