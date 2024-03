Boschi come discariche L’impegno dei cittadini per ripulire il territorio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ormai è diventata una buona abitudine, in diversi Comuni del Mugello, quella di ritrovarsi periodicamente per "pulire" il proprio paese. Un atto civico che in qualche modo bilancia la grande maleducazione di alcuni che usano cigli delle strade,, prati,discarica personale. Scaricando di tutto, anche materiali di grandi dimensioni che Alia è pronta a venire a ritirare a domicilio e gratuitamente. Tra i primi e i più attivi, va senz’altro segnalato il gruppo "Puliamo Scarperia e San Piero", che anche nello scorso fine settimana è entrato in azione, con risultati sorprendenti, e per certi versi desolanti, per la dimostrazione dell’emergenza ambientale legata allo scarico abusivo di rifiuti di ogni genere. Il successo dell’attività del gruppo di Scarperia e San Piero è legato alla forte e convinta partecipazione di tutto l’associazionismo ...

Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Soddisfazione felicità per lei persone assolte. So cosa si prova, ci sono passata con la mia famiglia, con mio padre, per il caso di Banca Etruria che si è risolto con ... (liberoquotidiano)

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Soddisfazione felicità per lei persone assolte. So cosa si prova, ci sono passata con la mia famiglia, con mio padre, per il caso di Banca Etruria che si è risolto con ... (calcioweb.eu)

Il lupo preda ancora in zona Roncapiano: Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana.laregione.ch

Rifugi come hotel a 5 stelle, 'stanze panoramiche' in quota e villaggi extralusso tra i Boschi: "Così si accontentano i clienti dell'era post-Covid": TRENTO. Spa, piscine e chef stellati. Non alberghi a 5 stelle ma rifugi in quota che nel tempo hanno subito delle trasformazioni incredibili, tanto da perdere quella semplicità ed essenzialità che un ...ildolomiti

Dente di Cane: petali rosa e foglie macchiate di porpora: Un altro fiore di primavera sbocciato proprio in questi giorni può offrirci il pretesto per un'escursione nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, ma anche – perché no – nel Bosco della Frattona o in ...parks