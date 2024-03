Borussia Dortmund-PSV | ottavi Champions League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mancano soltanto novanta minuti per chiudere, definitivamente, questa doppia sfida che regalerà, a chi emergerà vincitore all’interno delle due battaglie, il prezioso pass per i quarti di finale della UEFA, la massima competizione calcistica dedicata ai club europei. La scorsa settimana abbiamo conosciuto le prime quattro qualificate, mentre in questa due giorni di coppa dalle grandi orecchie verrà eletto l’altro poker di società che andrà a completare la lista delle partecipanti ai quarti di finale. Chi riuscirà a emergere vincitore? Dopo aver assistito alle gare di martedì, mancano soltanto due sfide per completare il quadro delle qualificate ai quarti di finale. Una delle partite in programma in questo mercoledì sarà-PSV, ritorno deglidi finale: ecco tutto ...