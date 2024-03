Borse | continua la striscia positiva Spread sempre più giù a quota 122 punti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A Milano (+0,4%) bene Leonardo, all’indomani della presentazione del piano al 2028, mentre crolla Erg. Euro attorno a1,094 dollari, in rialzo il prezzo del petrolio

Borsa: l'Europa chiude positiva, si guarda alle banche centrali: Ultim'ora News Chiusura in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che ha archiviato la seduta in progresso dello 0,39% a 33885 punti, toccando nel corso della giornata un top intraday sopra quota 34 ...informazione

Analisi EU50, i rialzi finiranno con il raggiungimento dei 5.000 punti: L'indice azionario europeo, EU50, si avvicina al numerario dei 5.000 punti. Potrebbe arrivare una contrazione del prezzomoney

De’ Longhi, la Borsa premia la crescita. Il titolo chiude a +6,32%: Numeri che sono stati festeggiati in Borsa: il titolo ha chiuso a 32,28 ... conseguendo nella seconda parte dell’anno una crescita organica, sostenuta dalla continua espansione della categoria delle ...nordesteconomia.gelocal