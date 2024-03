Borsa Milano chiude in rialzo con le banche | scivola Erg

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ladi(+0,39%)positiva, sostenuta dalleed in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari torna positiva Tim (+0,7%) a 0,21 euro dopo i forti cali iniziati con la presentazione del nuovo piano.Erg (-4,9%), con il mercato deluso dalle stime per l'anno in corso. Lo spread tra Btp e Bundai minimi da novembre 2021, attestandosi a 122 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,58%. Nel listino principale si mettono in mostra Leonardo (+3,4%), con il nuovo piano industriale, e Azimut (+3%). Bene Eni (+1,9%), alla vigilia del capital market day. Tra lepositive Intesa e Unicredit (+1,3%), Mps (+0,9%), Banco Bpm (+0,6%). In controtendenza Bper (-0,6%). In luce Cucinelli (+1,1%) e Generali (+1%), ...