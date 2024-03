Borsa | Milano apre in rialzo | brilla Leonardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La seduta sulladicomincia in positivo. L'indice Ftse Mibindello 0,13% a 33.798 punti. A sostenere il listino sono(+1%), Iveco (+0,98%) e le banche. In particolare Banco Bpm (+0,75%) e Bper (+0,98%). Maglia nera per Erg che cede oltre il 5 per cento. Non trova spunti Tim (-0,38%) e resta debole.