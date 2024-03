Borsa | l' Europa positiva dopo Wall Street | Milano +0 | 7%

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le Borse europee proseguono in terreno positivol'avvio di. In una giornata scarna di indicatori macroeconomici, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prospettive del taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Sotto i riflettori anche l'andamento della crescita economica. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro sale a 1,0938 sul dollaro. L'indice stoxx 600 sale dello 0,2%. In rialzo Madrid (+1,7%),(+0,7%), Parigi (+0,6%), Francoforte e Londra (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dalle utility (+1,1%), con il prezzo del gas che scende a 24,8 euro al megawattora (-0,01%). Acquisti per l'energia (+1%), in linea con l'andamento del prezzo del petrolio. Il Wti cresce del 2,4% a 79,4 dollari al barile e il Brent a 83,7 dollari (+2,1%). Positivo anche il ...

