Borsa | l' Europa chiude positiva | si guarda alle banche centrali

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le Borse europee chiudono in rialzo con i principali listini che restano sui massimi. L'attenzione degli investitori si concentra sull'ntamento della politica monetaria da parte delle. Sotto i riflettori anche gli impatti delle tensioni geopolitiche sulla crescita economica globale. Archiviano la seduta in rialzo Parigi (+0,62%), Londra (+0,31%), poco mossa Francoforte (-0,02%).

La seduta di Borsa prosegue in cauto rialzo su tutte le piazze europee anche se essendo arrivate a un livello record sono ora attese le prese di profitto e Londra (-0,01%) è la prima a rallentare. ... (quotidiano)

Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio di Wall Street . In una giornata scarna di indicatori macroeconomici, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prospettive del ... (quotidiano)

Le Borse europee chiudono in rialzo con i principali listini che restano sui massimi. L'attenzione degli investitori si concentra sull' alle ntamento della politica monetaria da parte delle banche ... (quotidiano)

Fiera Milano corre in Borsa dopo i risultati record del 2023 con l'utile a 45,5 milioni di euro: ROMA – Fiera Milano corre in Borsa dopo i risultati record del 2023 con l'utile a 45,5 milioni di euro e il ritorno del dividendo dopo quattro anni. Il gruppo pagherà una cedola di 0,14 euro per ...repubblica

L’utile di Zalando balza a 83 mln nel 2023, Borsa premia attese di crescita: Milano, 13 mar. (askanews) – Nel 2023 i ricavi di Zalando sono diminuiti dell’1,9% a 10,1 miliardi di euro, mentre il volume lordo della merce (Gmv) è calato dell’1,1% a 14,6 miliardi di euro, in line ...askanews

Borsa di studio Anpit su Intelligenza Artificiale, premio a studente del liceo Galilei di Spadafora: La consegna della Borsa di studio da 500 euro si è svolta nell’aula magna del liceo Galilei alla presenza della professoressa Giovanna De Francesco, dirigente scolastica Liceo Maurolico – Galilei, ...tempostretto